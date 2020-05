Groteskes Beileid aus der Jungmannschule

Eckernförde

Anhand eines Kondolenzschreibens, welches die Familie Ruge von dem damaligen Schulleiter der Jungmannschule, Georg Schaub, bekam, wurde uns und auch Bernd Ruge bewusst, wie tief die Ideologie der Nationalsozialisten auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg in den Köpfen der Menschen verankert war.

In dem Schreiben heißt es unter anderem: Klaus Ruge „war einer der Jungen, bei denen gestellte Aufgabe und Anpacken ihrer Lösung, aufgegebene Pflicht und Entschlossenheit zu ihrer Erfüllung, eins waren, in einem solchen Maße eins, dass ich manchmal befürchte, es komme das heiter-kindliche, das doch wohl in jedem Kinde liegen muss, bei ihm vielleicht zu kurz".

Vater Gustav Ruge durfte nicht mehr an der Jungmannschule lehren

Weiter steht in dem Schreiben: „Und doch: Sein innerster Kern war nun einmal Bereitschaft und Tat und so liegt sein Opfertod fürs Vaterland genau in seiner Wesenslinie – in einer für Sie beide, die so schwer getroffenen Eltern, überaus schmerzlichen und grausamen Folgerichtigkeit. Möchte Ihnen der Gedanke Mittrost sein, dass gerade für Klaus die Erniedrigung Deutschlands ein ständiger tiefer nagender Schmerz gewesen wäre, der ihm nun erspart bleibt.“

Derartige Äußerungen, die für uns beide so grotesk und nicht nachvollziehbar erscheinen, sollten in diesem und weiteren Kondolenzschreiben eine tröstende Wirkung bei Klaus' Eltern auslösen. In Briefen befreundeter Mütter war dagegen durchaus vom „Frevel an der Jugend“ die Rede.

Die Familie Ruge hatte jedoch nicht nur mit der persönlichen Trauer und dem familiären Schicksal zu kämpfen. Der Vater Dr. Gustav Ruge, Lehrer und stellvertretender Schulleiter der Jungmannschule, war nach Kriegsende auch von der sogenannten „Entnazifizierung“ betroffen.

„Sohn weg, Haus weg, Beruf weg“

Es sollte sichergestellt werden, dass die nationalsozialistischen Ideologien aus dem Alltag, der Wirtschaft, der Justiz, der Politik und auch aus dem Bildungssystem verbannt werden. Dies wurde zum größten Teil dadurch erreicht, dass Beamte, welche als „nationalsozialistisch belastet“ galten, aus ihrem Dienst entlassen wurden oder sich vor Gerichtsverhandlungen verantworten mussten.

Ersteres betraf auch den Vater von Klaus und Bernd Ruge. Da er in der Sturmabteilung tätig war und früh in die NSDAP eingetreten ist – das Kollegium war seit 1933 auf Initiative des damaligen Schulleiters Rasmussen kollektiv in die Partei eingetreten –, wurde auch er zur Verantwortung gezogen und aus seinem Amt als Lehrer an der Jungmannschule entlassen.

Die englischen Alliierten besetzten Schleswig-Holstein, und die Familie Ruge hatte mit vielen neuen Gegebenheiten zu kämpfen – es folgten der Wegfall des Berufes des Vaters und die Besetzung des eigenen Hauses durch die britische Besatzungsmacht. „Da kam ein Schlag nach dem anderen – Sohn weg, Haus weg, Beruf weg“, so Bernd Ruge rückblickend.

Alliierte besetzten Haus der Ruges in Eckernförde

Die Familie wurde daraufhin in einer kleinen Wohnung untergebracht, und der Vater gab viele Nachhilfestunden, um die Familie ernähren zu können. Jedoch erinnert sich Bernd Ruge, dass er als Sieben- bis Zwölfjähriger wenig entbehrt hat, trotz der stark veränderten Umstände.

„Dass ich mal nicht satt geworden bin, daran kann ich mich nicht erinnern. Und auch die Schule war interessant. Es gab so viele Lehrer, bei denen man einfach Spaß am Unterricht hatte, dass man gar nicht auf die Idee kam, im Unterricht zu stören. Es gab eben auch keine dummen Ausreden.“

Nachhilfeunterricht in der Rendsburger Straße

Er erklärt weiter: „Wir wurden damals aus unserem Haus rausgeschmissen von den Engländern und wohnten in der Rendsburger Straße. Dort hatten wir natürlich deutlich weniger Räume. In unserem Wohnzimmer gab mein Vater also seinen Nachhilfeunterricht. Da wurden dann aus Geldnot manchmal auch zwei bis drei Menschen gleichzeitig unterrichtet – wobei auch häufig mit Naturalien bezahlt wurde.“

Bernd Ruge weiter: „Geld war vielleicht gar nicht so wichtig, aber wenn ein Landwirtssohn eine Mettwurst mitbrachte, dafür konnte er zehn Stunden haben. Es fehlte ja an allem. Da gab es dann Geschäftsleute, die hatten Töpfe und Pfannen, und es wurde dann nicht lange geredet – sie kamen mit der Pfanne an und die Stunde war bezahlt.“

