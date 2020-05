"Das war sein Todesurteil"

Eckernförde

Klaus Ruge wurde am 10. März 1928 in Eckernförde geboren. Im Alter von neun Jahren, um Ostern 1937, kam er an die Jungmannschule, die in Eckernförde die Oberschule darstellte. Er war somit ein bis zwei Jahre jünger als seine Klassenkameraden.

Mit zehn Jahren seien alle Jugendlichen dazu verpflichtet gewesen, in das Jungvolk einzutreten und die dortigen Pflichten wahrzunehmen, berichtet sein Bruder Bernd Ruge heute. Davon war 1938 auch Klaus betroffen. Später in der Hitlerjugend (HJ) sei er sehr ambitioniert und diszipliniert gewesen.

Anzeige

Die älteren Schüler wurden zur Wehrmacht eingezogen

Auch seinem Bruder Bernd Ruge sei von seiner Zielstrebigkeit und seinem Pflichtbewusstsein berichtet worden. Er erzählte uns: „Er war sehr ernst. Auch schon als junger Mann, und außerordentlich pflichtbewusst. Egal ob man hustete oder nieste, zum HJ-Dienst muss man hin. Wenn du gerufen wirst, dann folgst du, und man konnte sich dem auch nicht entziehen, was natürlich lebensgefährlich gewesen wäre.“

Weitere KN+ Artikel

Für ihn stellte der HJ-Dienst, der zwei bis dreimal in der Woche stattfand, eine unverzichtbare Pflicht dar, die er auch bei Krankheit wahrgenommen habe. So hatte er zuletzt den Dienstgrad des Oberstammführers inne und bekleidete so den zwölften von insgesamt 19 Dienstgraden in dem NS-Ranggefüge der Hitlerjugend.

Klaus Ruge und seine Klasse wurden bis zum 13. Juli 1944 unterrichtet. Sie erhielten ihr letztes Zeugnis, in dem sich der Versetzungsvermerk befand. Im Sommer dieses Jahres wurden die ein Jahr älteren Klassenkameraden zur Wehrmacht eingezogen.

Klaus Ruge wartete auf seinen Einberufungsbescheid

Klaus selber musste zum Reichsarbeitsdienst (RAD). Er wurde an die schleswig-holsteinische Westküste versetzt, um dort Panzergräben auszuheben. Ein Jahr später kam seine Klasse erneut zusammen, um den „Reifevermerk“ zu erhalten.

Nachdem Klaus Ruge nun endgültig die Schule abgeschlossen hatte, wartete auch er auf seinen Einberufungsbescheid. Er wollte diesen Bescheid unbedingt erhalten und fragte nahezu täglich bei seiner Mutter nach dem Dokument.

Er hatte die Sorge, sie würde ihm das Schreiben vorenthalten, schließlich gab es auch derartige Fälle, die mit sehr großer Gefahr verbunden gewesen waren. Meldete man sich nicht auf den Bescheid, musste mit harter Bestrafung bis hin zur Todesstrafe gerechnet werden.

Sein Einsatzort lautete Berlin , um „das Vaterland zu verteidigen“

Außerdem kamen die Feldjäger, auch „Kettenhunde“ genannt, oder in Fällen mit politischer Relevanz auch die Gestapo. Wollte man sich also verweigern, musste man untertauchen. Das kam für Klaus Ruge jedoch nicht in Frage.

„Ich habe von meiner Schwester gehört, dass er alle zwei Tage meine Mutter zur Rede stellte und sagte: XY haben schon ihren Einberufungsbescheid – wo ist meiner? Er hatte sie im Verdacht, weil es nämlich solche Fälle gab. Also glaubte auch er, dass meine Mutter diesen Bescheid unterschlagen würde – sie hat sich ihr ganzes restliches Leben Vorwürfe gemacht, dass sie es nicht getan hat.“

Klaus‘ Einberufungsbescheid traf schlussendlich im April 1945, circa drei bis vier Wochen vor Kriegsende, ein. Sein Einsatzort lautete Berlin, weshalb er sofort losgezogen sei, um „das Vaterland zu verteidigen“.

„Er ist auf der Hacke los nach Berlin. Von seiner Mutter hat er sich verabschiedet, mein Vater war selbst noch in Norwegen stationiert und meine Schwester und ich interessierten da nicht.“

Ein Kommando nach Berlin im April 1945 war wie ein Todesurteil

Auf unsere Vermutung hin, dass Klaus dem Einsatz entgegengefiebert hat, erklärte Bernd Ruge: „Ja, er war natürlich verführt, und sein Idealismus wurde missbraucht. Seit 1933 – da war er fünf Jahre alt – und verstärkt ab 1938, mit seinem Eintritt in die Hitlerjugend. In den persönlichkeitsprägenden Folgejahren war er ständig der Nazi-Ideologie ausgesetzt und – das muss man sagen – hat sie verinnerlicht.“

Daraufhin fragten wir uns, ob es also wirklich nie einen persönlichen Abschied von seinem Bruder gegeben hat. Es ist für uns schwer zu begreifen, dass ein Junge in unserem Alter diesen starken Wunsch hatte, an eine Kriegsfront zu gehen.

„Nein. Einen persönlichen Abschied von mir gab es nicht. Das lag aber auch daran, dass ich gerade weg war. Ich kann mich noch erinnern, ich war natürlich irgendwo mit meinen Kumpels unterwegs – ich war ja schon fast sieben – und hatte das dann einfach verpasst. Aber ich habe ja auch gedacht, jetzt fährt er nach Berlin und kommt irgendwann wieder. Ich habe gar nicht gewusst, was es zu bedeuten hat, im April 1945 ein Kommando nach Berlin zu bekommen. Das war sein Todesurteil.“

Lesen Sie hier Teil 1 der Serie "75 Jahre Kriegsende".

Die Geschichte hinter einem Klassenfoto - wie der bewegende Zeitzeugenbericht über Klaus Ruge entstand.

Nachrichten aus Eckernförde finden Sie hier.

Von Amelie Buks und Luke Rzepka