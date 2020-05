Todesnachricht kam erst ein Jahr später

Eckernförde

Im April 1945, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945, war die Situation an den Kriegsfronten mehr als katastrophal. Jeder Bürger, welcher zur Verfügung stand, wurde eingezogen. Sie waren teilweise komplett unerfahren und hatten gegen die Alliierten somit faktisch keine Überlebenschance mehr.

Angefeuert vom nationalsozialistischen Ehrgeiz und Wahnsinn, waren die meisten Jugendlichen wie besessen von der Idee des „Kampfes für das Vaterland“ und dem „Heldentod“. „Auf seinem Weg nach Berlin sind ihm doch schon die deutschen Flüchtlingsströme entgegen gekommen – da muss man doch merken, dass es zu spät ist“, sagt Bernd Ruge über seinen Bruder Klaus.

Ungewissheit für die Eckernförder Familie Ruge

Klaus Ruge kehrte niemals aus Berlin zurück. Die Eltern und seine Geschwister lebten ein Jahr lang in völliger Ungewissheit, bis sie schließlich 1946 die Todesnachricht erhielten. „Meine Eltern haben erst im Frühjahr 1946 die Gewissheit bekommen, dass er gefallen ist. Vorher war er ,vermisst’ – wie das so schön hieß. Ich weiß nur, dass meine Eltern den unteren Teil seiner Erkennungsmarke zugeschickt bekommen haben.“

Vermutlich fiel Klaus Ruge zusammen mit Hunderten Jugendlichen in den Kämpfen um Berlin. Eine „Trümmerfrau“ muss Klaus’ Erkennungsmarke gefunden haben und ließ die eine Hälfte davon der Familie in einem Briefumschlag zukommen. „Mehr war nicht in diesem Briefumschlag, nur die halbe Erkennungsmarke.“

Brief aus Berlin enthielt nichts außer der halben Erkennungsmarke

Jedoch reichte diese zweiteilige Metallmarke, die zur Identifizierung getöteter Soldaten diente, aus, um Klarheit zu schaffen. Bernd Ruge erinnert sich: „Es war selbstverständlich schrecklich, aber es war dann auch endlich mal Gewissheit da. Meine Eltern haben es natürlich befürchtet, aber man hat ja immer noch ein bisschen Hoffnung, und es hat immer wieder Wunder gegeben, dass Leute nach Jahren wieder auftauchten.“

Ein derartiges Wunder hat es für die Familie Ruge niemals gegeben. Wie verarbeitet eine Familie ein solches Schicksal, wenn ein geliebter Sohn und Bruder in so einem jungen Alter stirbt für eine aussichtslose Sache? In der Familie wurde mit den Kindern nicht viel über das Schicksal von Klaus gesprochen.

Jahrzehnte später Trauer um den großen Bruder

Bernd Ruge beschreibt uns jedoch, dass er sich sicher ist, dass seine Eltern untereinander über das Geschehene sprachen, ihn selbst und seine Schwester damit jedoch nicht zusätzlich belasten wollten und sie deshalb nicht einbanden. „Meine Eltern waren auch sehr diszipliniert. Die haben sich auch nicht gehen lassen oder uns dadurch vernachlässigt. Man möchte seine Kinder in einer solchen Situation natürlich auch nicht mit mehr Trauer überfordern.“

Bernd Ruge hat also von seinen Eltern selbst keine Auswirkungen oder starke Veränderungen spüren müssen. Bis auf die Tatsache, dass seine Mutter anfing, sehr behütend zu werden, aus Angst, noch einen weiteren Sohn zu verlieren. „Das war für mich als Junge natürlich furchtbar.“

Damals war die Altersdifferenz von zehn Jahren zwischen Bernd Ruge und seinem älteren Bruder Klaus zu groß und die Interessen zu unterschiedlich für ihn, um den Tod seines Bruders überhaupt richtig zu realisieren. Der wirkliche Verlust wird ihm erst heutzutage bewusst. „Die Trauer um meinen Bruder habe ich jetzt. Früher war er immer unterwegs. Da hat man es nicht realisieren können, was einem jetzt fehlt.“

