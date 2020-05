Die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 sollte Klaus Ruge aus Eckernförde nicht mehr erleben. Der 17-Jährige war kurz zuvor in die Wehrmacht eingezogen worden. Sein Bruder Bernd Ruge (81) erinnert sich im Gespräch mit zwei Abiturienten der Jungmannschule. Teil 5 der Serie "75 Jahre Kriegsende".

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. Die nationalsozialistische Sturmabteilung SA feierte das am Abend mit einer Parade vor dem Reichskanzler-Palais an der Berliner Wilhelmstraße. Quelle: Bundesarchiv Koblenz