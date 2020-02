Das verheerende Feuer im Kiosk am Eckernförder Vogelsang war das Werk eines Serien-Brandstifters. Das wurde jetzt vor dem Amtsgericht Flensburg klar, wo der 21-jährige Angeklagte zwölf Taten gestanden hat. Seit Montag lautet der Vorwurf jedoch nicht mehr nur Brandstiftung, sondern versuchte Tötung.

Acht Taten in Eckernförde

Acht Taten in Eckernförde - Serien-Brandstifter gesteht vor Gericht

Von Tilmann Post