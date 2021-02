Gettorf

"Ja. Es gibt Leute, die vor der Tür stehen und fragen, ob sie gleich geimpft werden können, ob wir Reste haben", sagt Oliver Hänsel, Leiter des Impfzentrums Gettorf. "Heute, also Donnerstagvormittag, mussten wir erst wieder fünf Menschen abweisen, die es einfach mal versuchen wollten."

"Manch ältere Menschen werden sogar von einer Arztpraxis geschickt, sie sollten es mal probieren. Das sind ja keine Drängler im eigentlichen Sinne. Sie sind eher gutgläubig. Trotzdem können wir sie nicht einfach dran nehmen", sagt Hänsel.

Impfschummler gibt es allerdings auch in Gettorf. Hänsel: "Wir hatten schon Fälle, in denen die Altersangabe bei der Online-Anmeldung nicht mit der im Ausweis übereinstimmte. Diese Leute müssen gleich gehen." Darunter sind laut Hänsel auch vereinzelt Senioren, die von ihren Kindern falsch angemeldet wurden.

"Das tut uns natürlich leid. Aber wir können da kein Auge zudrücken", sagt er. "Ist jemand schon 79, bleibt am Ende des Tages eine Dosis übrig und niemand aus einer berechtigten Gruppe könnte auf der Stelle einspringen, dann halte ich es aber für vertretbar und menschlich, diese Person ganz kurz vor Toresschluss dennoch zu impfen."

Vor allem nach Meldungen, dass der Impfstoff der Firma Astrazeneca bei Berechtigten aus dem medizinischen Bereich teils nicht so beliebt sei wegen vermutet häufigerer Nebenwirkungen, probierten "seit dieser Woche" vermehrt auch Jüngere ihr Glück. Tatsächlich seien in der Vorwoche mehr Impftermine, die für Personal medizinischer Praxen vereinbart waren, verstrichen als gedacht. "Das sprach sich herum."

Rest-Impfdosen werden in Gettorf mit Augenmaß an Impfberechtigte vergeben

Was passiert mit denen, die ihr Glück versuchen und vielleicht zu Unrecht als Impfdrängler abgestempelt werden? "Wir schicken auch sie wieder weg", sagt Hänsel. "Aber wir prüfen vorher, welche Priorität sie haben, falls nach den Impfungen des Tages tatsächlich einige Dosen übrig sind. Wir halten diese Daten auf einer Liste fest. Ist es jemand, der in der Nähe wohnt und hohe Priorität hat, rufen wir später an, wenn noch etwas geht. Die Person muss dann umgehend hier erscheinen."

Prof. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagezentrums beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, bestätigt: "Genauso ist das abgestimmte Vorgehen. Das wird in allen Impfzentren des Landes ähnlich gehandhabt. Wir führen in Gettorf eine Liste mit Impfpriorisierungen für die Dosen beider Impfstoffe, die bis kurz vor Ende des Impftages nicht abgerufen wurden."

Prof. Stephan Ott erläutert im Detail: "Kriterium eins ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die schon dran ist. Da waren zum Beispiel Pflegekräfte, die zu dem vorgesehenen Termin nicht kommen konnten, weil sie krank waren oder Urlaub hatten. Oder Über-80-Jährige, die noch keinen offiziellen Termin abbekommen haben. Solche Menschen haben Vorrang und werden geimpft."

Rest-Impfdosen bekommen vorrangig Menschen aus unmittelbarer Nähe mit Impfpriorität

"Kriterium zwei ist die schnelle Verfügbarkeit der betreffenden Person. Wir ziehen Menschen aus Gettorf oder nächster Umgebung vor, die schnellstens herkommen können." Rest-Impfdosen brächten auch die mobilen Impfteams manchmal wieder mit ins Impfzentrum Gettorf. "Bevor wir den immer noch raren Impfstoff ungenutzt verfallen lassen, wird er verwendet", betont Ott.

Im Impfzentrum Gettorf lagert kein Vorrat an Impfstoff

Die mobilen Teams meldeten übrige Dosen am Nachmittag in Gettorf an, berichtet Hänsel. "Wenn ich absehen kann, dass es zum Beispiel noch fünf sind, machen wir keine neue Ampulle für ein oder zwei einzelne Personen auf, die bei uns noch einen Termin gegen Ende des Tages haben. Dann warten wir auf den Rücklauf. Wir teilen den Stoff sorgsam ein, um weitere Impftermine vergeben zu können."

Der Impfzentrumsleiter ergänzt: "Die acht Bundeswehrsoldaten, die in einer der beiden Vierer-Wechselschichten im Impfzentrum Gettorf bei der Anmeldung einbestellter Impfwilliger helfen, haben zu Beginn der Impfungen in Gettorf davon profitiert, dass zunächst nur fünf Impfdosen pro Ampulle vorgesehen waren. Eine sechste blieb übrig und wäre verdorben. Diesen Stoff durften wir für Mitarbeiter unseres Impfzentrums benutzen."

Dass sich Schlangestehen am Eingangszelt des Zentrums vor der Isarnwohld-Schule Gettorf für eine vielleicht übrig gebliebene Impfdosis nicht lohnt, liegt auf der Hand. Hänsel: "Wir bekommen den Stoff täglich in der Menge geliefert, die für den Verbrauch an diesem Tag vorgesehen ist. Hier lagert kein Vorrat. Es reicht höchstens für einige wenige."

Zudem ist Anstehen einer ganzen Gruppe in der aktuellen Pandemielage grundsätzlich nicht erlaubt.