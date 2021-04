Eckernförde

Testen, testen, testen – darauf basieren die Lockerungen im Bereich Beherbergung und Gastronomie, die ab Montag in Eckernförde gelten. Gastronom Oliver Träger hat jetzt einen Raum in der Siegfried-Werft als weiteres Test-Zentrum freigeräumt. Dadurch gehen ihm im Raum Borby, der über einen Extra-Eingang, verfügt, zwar vier Tische verloren. „Aber das ist mein Einsatz für die Modellregion“, sagt Träger. Das Projekt müsse funktionieren, um zu beweisen, dass die Gastronomie kein Corona-Treiber sei, unterstreicht er.

Lückenschluss zwischen Borby und Innenstadt

Die Test-Station an der Holzbrücke schließt eine Lücke zwischen dem Test-Zentrum Ratje in Borby und der Innenstadt. Betrieben wird sie in einer Kooperation aus Dr. Ulf Ratje und der Nicolai-Apotheke, die beide das Personal stellen. Nach Angaben von Manuela Brückner (Nicolai-Apotheke) sind jeweils zwei Mitarbeiter vor Ort, um die Antigen-Schnelltests vorzunehmen und die Daten aufzunehmen. Ein Test-Zertifikat kann nach einer kurzen Wartezeit noch vor Ort ausgegeben werden. Wer nicht warten möchte, kann sich anrufen lassen.

Hier kann man sich testen lassen

Kurz vor den Tests nichts essen oder lutschen

Da bestimmte Chemikalien die Tests beeinflussen und falsche Positiv-Ergebnisse bringen können, rät Ulf Ratje dazu, mindestens eine halbe bis eine Stunde vor den Tests nichts zu essen, zu kauen oder zu lutschen. So könne die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht werden. Darüber hinaus sei es wichtig, so der Arzt, dass die Menschen die Corona-Regeln einhielten und sich auch im privaten und betrieblichen Bereich diszipliniert verhielten.

Weitere Test-Möglichkeiten am Vormittag

Vor allem (aber nicht nur) für Beschäftigte aus den umgebenden Betrieben sind weitere Test-Möglichkeiten am Vormittag gedacht: donnerstags von 7 bis 9.30 Uhr bei Behn im Kadekerweg sowie von 10 bis 12 Uhr im Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ). Neu ist eine Test-Station in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt, die montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr geöffnet ist. Getestet wird außerdem am Corona-Mobil an der Strandpromenade/Exer, im Test-Zentrum Ratje/Borby sowie – nach Anmeldung – in den fünf Apotheken in der Innenstadt und im Hörst. Die Bürgertests sind kostenfrei.

Die Öffnungszeiten in der Werft

Die Test-Station an der Siegfried-Werft, Vogelsang 12, ist ab Montag täglich montags bis sonntags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.