Ahlefeld-Bistensee

Die Ausmaße der Verschmutzung in der Mündung der Schoothorster Au haben sich laut Michael Wittl von der Umweltbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde damit als erheblich herausgestellt. "Dass es so viel ist, war auch für uns überraschend", sagte er.

Die Silagereste waren im März über die Au in den Bistensee gelangt. Im April setzte eine starke Algenblüte ein. Auch gesundheitsgefährdende Blaualgen reicherten sich an, sodass inzwischen ein Badeverbot gilt.

820 Kubikmeter Maisschnitzel am Grund des Bistensees abgelagert

Die Umweltbehörde rückte mit einem Schwimmsauger an, der etwa 50 Kubikmeter Maissilage aus dem Mündungsbereich entfernte, wie es damals hieß. Im Juni kam jedoch der Verdacht auf, dass das nicht ausreichte.

Um einen genauen Überblick über das Ausmaß der Sedimentablagerungen zu erhalten, schickte der Kreis Rendsburg-Eckernförde Anfang Juli Biologen, die den Gewässerboden begutachteten. "Die Taucher haben die flächenhafte Ausdehnung des Maisschnitzeleintrags am Grund des Bistensees ermittelt, kartiert und mit GPS-Daten eingemessen", so Wittl.

Das erschreckende Ergebnis: Auf einer Fläche von rund 3600 Quadratmetern haben sich noch etwa 820 Kubikmeter Maisschnitzel abgelagert. Laut Wittl entspricht das einem Halbkreis mit einem Radius von 50 Metern von der Mündung der Schoothorster Au aus gesehen. In diesem Gebiet am Seegrund liegt Gärsubstrat in einer Schichtdicke von 30 bis 50 Zentimetern.

Biogasbetreiber muss Maispartikel entfernen

Für die Nährstoffbelastung des Bistensees ist das eine schlechte Nachricht. "Durch die Gärungsprozesse am Seegrund und die Abdeckung des Sedimentes mit Maispartikeln steigen die Rücklösungsprozesse aus dem Sediment stark an", so Wittl.

Die untere Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde geht davon aus, dass die Maispartikel durch den Betreiber einer Biogasanlage in den Bistensee eingeleitet worden sind. "Der Anlagenbetreiber wurde nun unter Fristsetzung aufgefordert, die Maispartikel aus dem See zu entfernen", so Wittl.

Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie es zu der Verschmutzung kommen konnte. Sie prüft auch, ob es sich um eine Straftat handelt. Sollte das nicht der Fall sein, will der Kreis ein Bußgeldverfahren einleiten.

Algenblüte nicht allein durch Mais verursacht

Die Verunreinigung führe zwar zu einer Zunahme an Nährstoffen und einer Verschlechterung des Seezustandes. Doch trotz des Ausmaßes glaubt Michael Wittl nicht, dass die Algenblüte allein durch die Maisschnitzel verursacht wurde.

Der Bistensee gehöre ohnehin zu den nährstoffreichsten Seen in gesamten Land. Zudem seien die Bedingungen für die Algenblüte in den vergangenen Monaten günstig gewesen. Die Verschmutzung auf 3600 Quadratmetern Grund des fast sechs Quadratkilometer großen Sees falle nicht so stark ins Gewicht.

