Die Teams der Notaufnahmen der Imland-Klinik in Eckernförde und Rendsburg konnte in der Silvesternacht aufatmen. "Es blieb ruhig“, bestätigt Kliniksprecherin Barbara Ermes. Verbrennung durch Feuerwerk und Folgen von Alkoholexzessen seien ausgeblieben.

Silvester in der Klinik

Silvester in der Klinik - Imland-Notaufnahme erlebt ruhige Nacht

Von Cornelia Müller