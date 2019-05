Sie wollte Parlamentsstenografin werden. Dann kam ihr die Literatur in die Quere. Silvia Luise Wöhlk aus Felm schreibt nicht nur für sich. Bis heute unterstützt und schult die 81-jährige Felmerin Autorinnen und Autoren in ihrer Schreibwerkstatt Gettorf. Am 17. Mai liest die Gruppe in Strande.