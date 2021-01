Sind Hunde oder Katzen schwerer zu vermitteln, Frau Wolfsdorf?

Eckernförde

In Corona-Zeiten ist ein Haustier für viele ein Gesellschafter. Doch nicht immer läuft alles so, wie gewünscht. Im Interview verrät Claudia Wolfsdorf, Chefin des Tierschutzvereins Eckernförde, ob Tiere im Lockdown eine Hilfe sein können und was man bedenken sollte, bevor man sich eines anschafft.

Im Lockdown haben die Menschen weniger Kontakte und bleiben mehr zu Hause. Sind Haustiere eine Last oder eine Stütze?

Claudia Wolfsdorf: Unbedingt eine Stütze. Also gerade weil der Lockdown jetzt so furchtbar lange dauert und man kaum noch soziale Kontakte hat, ist ein Hund oder eine Katze jemand, der auf einen wartet, wenn man nach Hause kommt. Der ein bisschen Nähe und Wärme gibt in dieser krisenhaften Zeit. Also ich wüsste nicht, wie ich das ohne meine Tiere hier wirklich aushalten sollte. Dabei habe ich noch das Glück, dass meine Tochter und meine Eltern bei mir im Haushalt wohnen. Außerdem kommt man mit dem Hund auch mal raus.

Wie sind Sie persönlich dazu gekommen, sich für den Tierschutzverein zu engagieren?

Tiere hatte ich mein Leben lang. Ich bin mit Katzen in unserem Haushalt aufgewachsen. Für einen Hund war immer nicht genügend Zeit. Als Erwachsener hat man dann irgendwann automatisch seine eigenen Tiere. Und dann hab' ich den Aufruf meiner Vorgängerin Frau Klatt gelesen, dass der Verein dringend Unterstützung sucht. So habe ich den Verein kennengelernt und bin dann verhältnismäßig schnell Vorsitzende geworden.

Weihnachten werden nicht selten auch Haustiere verschenkt – mitunter unbedacht. Macht sich das bei der Zahl der Vermittlungen bemerkbar?

Nicht bei uns. Weihnachten gibt niemand aus dem Tierschutz Tiere ab. Auch wir als Verein geben zu der Zeit keine Tiere weiter, es sei denn, es ist von langer Hand geplant. Auch nach den Festtagen war die Lage bei uns unauffällig. Es scheinen im Eckernförder Bereich in diesem Zusammenhang sehr viele vernünftige und verantwortungsbewusste Menschen zu leben.

Was sollte man bedenken, bevor man sich ein Haustier anschafft?

Vor allem, wie lange es leben wird. Ein Tier ist keine Anschaffung für das nächste Jahr. Viele Leute wollen gerade ein junges Tier, und das lebt dann eben – wenn es ein Hund einer großen Rasse ist – vielleicht acht oder neun Jahre, aber wenn es eine Katze ist, auch 20. Und da muss man sich vorher überlegen, ob man so lange mit diesem Tier zusammenbleiben möchte und kann. Oder, wenn das nicht geht, ob man dann genügend Ausdauer und Ruhe hat, um für das Tier ein passendes, schönes neues Zuhause zu finden. Dabei unterstützen wir gerne.

Es ist auch eine Verantwortung, die man übernimmt.

Ja, es ist ein Tier, das von einem abhängig ist. Wenn es gut läuft, bin ich mein Kind schneller los als mein zuletzt angeschafftes Tier. Mein Kind ist irgendwann erwachsen und sagt: Mama, ich ziehe aus. Und mein Tier sagt nach 15, 16 Jahren, ich kann nicht mehr, du musst dich jetzt um mich kümmern. Und je älter das Tier wird, umso aufwendiger ist das auch. Es wird mal krank, braucht mehr Pflege. Es wird zwar auch ruhiger und gemütlicher, aber es braucht mehr Zuwendung, vielleicht mehr Medikamente. Alle Krankheiten, die Menschen haben, können Tiere auch bekommen. Ob Krebs, Arthrose, Schwerhörigkeit, Sehschwäche oder Rückenschmerzen. Und es treten natürlich auch Kosten auf. Ich habe bisher das große Glück gehabt, dass meine Katzen alle gesund alt geworden sind.

Kastrationen sind ein Mittel, um die Zahl der Katzen in Grenzen zu halten. Gibt es da Zuschüsse?

Pauschale Zuschüsse für Kastrationen gibt es von uns keine. Über das Land und die Tierärztekammer gibt es jährlich in beteiligten Gemeinden und Ämtern Aktionen, die aber nur für wilde Katzen gelten. Der Tierschutzverein kann auch pauschal keine Tierarztrechnungen bezuschussen. Wir haben 20,45 Euro Jahresbeitrag und zwischen 120 bis 140 Mitglieder. Eine Kastration kostet zwischen 90 Euro für einen Kater und 140 Euro für eine Katze – das könnten wir finanziell gar nicht leisten.

Eine Katze kann bis zu 80 Junge in ihrem Leben bekommen. Raten Sie grundsätzlich zur Kastration?

Bei Katzen ja. Bei Hunden ist das eine Glaubensfrage. Es gibt Leute, die meinen, er muss unbedingt kastriert werden, die anderen sagen nein, um Gotteswillen, das sei beim Hund Verstümmelung. Ich würde mich da auf die Beratung meines Tierarztes verlassen. Meine beiden Hunde sind kastriert. Die Hündin aus dem Auslandstierschutz war es schon bei Ankunft. Sie ist fröhlich und gesund. Meinen Rüden habe ich kastrieren lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass es für uns beide ein entspannteres Leben wird – wurde es auch. Wichtig ist: Eine Kastration ersetzt keine Erziehung, kein Arbeiten mit dem Tier. Bei Katzen regelt die Kastration die Vermehrung. Wenn die Katze läufig ist, geht sie raus, und wenn sie wieder hereinkommt, ist sie schwanger. Hunde dagegen hat man an der Leine. Nicht kastrierte Kater belegen ein riesiges Revier und prügeln sich mit jedem anderen Kater bis aufs Blut. Nach einer Kastration verlieren sie auch das Markierverhalten. Das ist für den Menschen sehr angenehm, für den Nachbarn auch.

Was ist schwerer zu vermitteln – Hund oder Katze?

Für mich persönlich sind Hunde schwerer zu vermitteln. Denn die Katzen habe ich bei mir erst einmal auf der Pflegestelle. Hunde nehme ich nicht dazu. Ich bin voll berufstätig und habe nicht genügend Zeit dafür. Bei Hunden helfen wir dem Halter aber gerne bei der Vermittlung in ein neues Heim.

Tierschutzverein Eckernförde ist Ansprechpartner und Vermittler Der Tierschutzverein Eckernförde wurde 1979 gegründet. Seitdem unterstützt er Tierheime und Ordnungsämter durch das Einfangen von Fundtieren und verwilderten Tieren. Er vermittelt herrenlose Hunde und Katzen und hilft bei der Beseitigung von Missständen wie nicht artgerechter Haltung. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für Fragen rund um den Tierschutz und die Tierhaltung. Dem Tierschutzverein Eckernförde gehören knapp 140 Mitglieder an. Seit zwei Jahre ist Claudia Wolfsdorf die Vorsitzende. Neue Mitglieder, die sich engagieren möchten, sind jederzeit willkommen. Im vergangenen Jahr konnte der Verein 37 Tieren zu einem neuen Zuhause verhelfen. 17 Fundtiere wurden ihren Eigentümern zurückgegeben. Elf Katzenwelpen von freilebenden Katzen wurden großgezogen und an passende Halter vermittelt. Erreichbar ist der Tierschutzverein unter Tel. 04351/8837271.

Können Sie eine besondere Geschichte erzählen von einem Tier, das ein neues Zuhause gefunden hat?

Ich erinnere mich an eine alte Dame, die ins Pflegeheim musste. Zuhause hatte sie drei Katzen, alles schon alte Tiere. Wir hatten die Katzen in der Zeitung als Vermittlungshilfe. Und es meldete sich ein älteres Paar bei uns, das gerne noch ein Haustier haben wollte. Die haben diesen 18 Jahre alten Kater aufgenommen, der sehr distanziert Menschen gegenüber wirkte. Wir haben ihn in sein neues Zuhause gebracht. Und der Kater ist dort aus dem Korb gesprungen, lief einmal durch die Wohnung, schmuste sich bei den Menschen an – und war sofort angekommen. Dort hat er jetzt ein Traum-Zuhause gefunden. Das war sehr schön.

Aber Sie werden ja auch tätig in Fällen, in denen Tiere falsch gehalten werden.

Ja, das kommt leider immer mal wieder vor. Es sind oftmals Hunde, die nicht gut gehalten werden, aber wir bekommen auch Infos zu Schafen, Ziegen und Pferden. Wir als Tierschutzverein können nur dort hingehen und versuchen, die Halter zu beraten. Das klappt nicht immer, aber viele Leute sind nett und einfach nur völlig überfordert. Mit denen können wir dann gemeinsam nach Lösungen suchen und Unterstützung anbieten. Aber wenn schlecht gehaltene Tiere krank, verwahrlost oder etwa eine Gefahr geworden sind, geben wir das weiter an das Ordnungsamt, das dann zusammen mit dem Kreisveterinäramt dort einschreitet.

Was passiert mit Tieren, die Sie nicht vermitteln können?

Aufgenommene Tiere bleiben bei mir, andere verweisen wir ans Tierheim. Wir haben in der Region Eckernförde keine eigene Einrichtung. Aber die Gemeinden arbeiten mit Weidefeld, mit Schleswig, Rendsburg oder mit Kiel als Tierheim zusammen.

Bei Hunden gibt es einen Trend zum Kleinhund. Merken Sie das auch?

Ja. Das finde ich sogar sinnvoll. In die meisten Wohn- und Lebenssituationen passt eher kein großer Hund, der dann auch noch seiner Rasse entsprechend beschäftigt und bewegt werden muss.

Haben Sie ein persönliches Lieblingstier?

Meine Tiere sind natürlich alle meine Lieblingstiere. Ich habe seit diesem Jahr auch Tauben hier bei mir – bis sie wieder gesund sind und ich sie fliegen lassen kann. Auch die habe ich als ganz wundervolle Wesen kennengelernt. Ich mag sie eigentlich alle. Womit ich bisher wenig Berührungspunkte hatte, das sind Reptilien. Als Tiere finde ich auch sie schön. Aber die gehören meiner Ansicht nach nicht zu uns her.