Videokonferenz und Livestream sind seit Beginn der Corona-Pandemie Alltag. Im Amt Dänischer Wohld waren kommunalpolitische Online-Sitzungen bislang immer noch tabu. Das ändert sich jetzt. Die Einwohnerversammlung der Gemeinde Neudorf-Bornstein am Dienstag, 1. Juni, um 19 Uhr ist die Premiere.

Von Cornelia Müller