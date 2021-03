Nicht kleckern, sondern klotzen: Eckernfördes Politik will richtig Geld ausgeben für ein Geschenk an Jugendliche und Bewegungswillige aller Generationen. Der Finanzausschuss gab grünes Licht für die Maximalvariante des Skate- und Bewegungsparks am Schulweg. Geschätzte Kosten: 2,2 Millionen Euro.