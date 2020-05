Wahrscheinlich Mittwoch im Laufe des Tages stehen in Altenholz wieder die ersten Spielplätze zur Verfügung. Die Gemeinde hat dafür drei Anlagen im Ortsteil Stift vorgesehen und fünf in Klausdorf. Eltern sollten ihren Nachwuchs auf die besonderen Regeln in Corona-Zeiten vorbereiten.