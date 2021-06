Termin, Bewerber, etc. - So funktioniert die Bürgermeisterwahl in Eckernförde

Eckernförde hat die Wahl: 2022 soll die Nachfolge von Bürgermeister Jörg Sibbel bestimmt werden. Doch wie wird man eigentlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Eckernförde?