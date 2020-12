Aktionen wie ihr A-cappella-Konzert in Altenholz mussten wegen der Corona-Krise zwar ausfallen. Auf Eis liegt das Engagement des Rotary Clubs Dänischer Wohld aber nicht. Während die Mitglieder in Gettorf die Tafel unterstützen, fließt im afrikanischen Uganda Geld in ein Projekt für sauberes Wasser.