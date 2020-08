Ganz entspannt über den Wohlder Markt auf Gut Wulfshagen bummeln: Auf dem Anwesen in der Gemeinde Tüttendorf herrscht am Wochenende ein buntes Treiben - mit Abstand. In Corona-Zeiten ist das idyllische Spektakel ein besonderes Vergnügen für Besucher und Aussteller.