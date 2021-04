Eckernförde

Eckernförde ist bekannt für die besonders bunten und einfallsreich bepflanzten Verkehrsinseln und Randstreifen an den Straßen sowie in den Parks. Auch in Wohngebieten leuchtet es ab Frühling bis weit in den Herbst hinein an öffentlichen Straßen bunt. Viele Pflanzungen sind sogar extra für Insekten angelegt. Die Stadtgärtnerei ist da einfallsreich und zieht in Pflänzchen sogar überwiegend selbst.

„Aufgrund der aktuell ungewöhnlich anhaltenden Trockenheit schafft es die Stadtgärtnerei nicht, alle Straßenbäume und Beete ausreichend mit Wasser zu versorgen“, sagt Sylvia Bent, die Chefin der Stadtgärtnerei Eckernförde.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freistehende Stadtbäume in Eckernförde haben es bei Ostwind schwer

„Während Wälder und große Parkanlagen noch ausreichend Wasser in tieferen Bodenschichten gespeichert und zudem eine geringe Verdunstungsrate haben, sieht es bei den freistehenden Stadtbäumen mit kleinem Freiraum um den Stamm und bei Beeten mit flach wurzelnden Pflanzen schlechter aus. Auch Baumneupflanzungen benötigen jetzt unbedingt Wasser, da sie ihr Wurzelwerk noch entwickeln müssen.“

Lesen Sie auch: So schaden wild entsorgte Pflanzen der Natur

Der Blick auf die Wettervorhersagen verheißt das aktuell keine Besserung für die Flora in der Stadt. Auch in nächster Zeit erwarten die Meteorologen keine nennenswerten Niederschläge. Im Gegenteil: Mindestens bis zum Sonnabend, 1. Mai, soll es heiter bis wolkig mit vielen Sonnenstunden bleiben. Dazu weht ein kühler Ostwind, der teilweise auffrischt und zur Austrocknung von Böden und jungen Pflanzen erheblich beiträgt.

Morgens und abends ist Bewässern der öffentlichen Blumenbeete sinnvoll

„Deshalb würde sich die Stadt Eckernförde sehr über Unterstützung freuen“, appelliert die Leiterin der Stadtgärtnerei an die Einwohnerschaft. „Wer die Möglichkeit dazu hat, könnte gut erreichbare Baumstandorte und Beete täglich mit einigen Eimern oder Kannen Wasser versorgen.“

Lesen Sie auch: So soll es dem Wald besser gehen

Am besten geeignet seien dafür die Abend- oder frühen Morgenstunden, damit das Wasser auch in den Boden eindringen könne und nicht gleich wieder unter der Sonne und im Wind verdunste. „Die Stadtgärtnerei hofft auf breite Unterstützung durch alle Baum- und Blumenfreunde. Bitte helfen Sie den Stadtbäumen und -beeten!“