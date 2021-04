Eigentlich gingen Katharina und Armin Heldt davon aus, durch Corona in der Nebensaison mehr Zeit für die üblichen Renovierungen und Veränderungen in ihren Aparthotels in Eckernförde zu haben. Nun wirbeln sie am Wochenende bis zum letzten Moment in den Häusern mit insgesamt gut 50 Unterkünften.