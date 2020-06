So sieht die neue Tesla-Filiale aus

Gettorf

Tesla hat für seine erste Niederlassung in Schleswig-Holstein ohne großes Aufsehen ein leerstehendes Autohaus angemietet. Doch nicht etwa in Kiel, sondern rund zehn Kilometer nordwestlich von der Landeshauptstadt in der Gemeinde Gettorf.

Die Standortwahl mutet für den Konzern mit dem schillernden Vorstandsvorsitzenden Elon Musk ungewöhnlich an. Gettorf ist die 19. Niederlassung des Unternehmens in Deutschland, aber die einzige, die nicht in einer Großstadt liegt.

Anzeige

Strategiewechsel mit der Gettorfer Tesla-Filiale

Tesla-Stores befinden sich unter anderem in Zentren wie Berlin, Frankfurt am Main und München. Im Norden ist Hamburg der nächstgelegene Standort.

Weitere KN+ Artikel

Doch die neue Filiale in der knapp 8000 Einwohner zählenden Gemeinde im Dänischen Wohld könnte der Anfang eines Strategiewechsels des US-Unternehmens sein. Bislang seien prominente Orte gewählt worden, um die Marke bekannt zu machen, heißt es auf Nachfrage bei Tesla.

Das sei inzwischen nicht mehr nötig. Nun gehe es um die beste Kundenerfahrung. Der Standort außerhalb der Stadt sei gut erreichbar, auch mit dem Zug, und biete viel Platz und Parkmöglichkeiten.

Tesla in Gettorf soll auch dänische Kunden ansprechen

Auf Probefahrten seien freie Straßen und die Autobahn schnell erreicht. Auch die Nähe zum Tesla-Supercharger in Busdorf spielt eine Rolle. Das ermögliche den Kunden, die Schnellladestation auszuprobieren.

Tesla spricht von einem strategisch wichtigen Standort in Gettorf, der auch Kunden aus Süddänemark ansprechen soll. Das Unternehmen wolle mit dem Gettorfer Showroom Teslas Präsenz in Norddeutschland weiter stärken, heißt es.

Die Niederlassung unterstütze vor allem die Region zwischen Hamburg und dem dänischen Grenzgebiet. Mit dem Model 3, Model S und Model X stehe Teslas komplette aktuell in Deutschland verfügbare Produktpalette für Probefahrten zur Verfügung.

Autohaus an der Kieler Chaussee stand seit 2018 leer

Außerdem können sich dem amerikanischen Unternehmen zufolge Interessenten aus Kiel und Umgebung zu allen Themen rund um Elektromobilität und nachhaltigem Automobilverkehr informieren. In Gettorf wird die Ansiedlung des Unternehmens aus dem Silicon Valley als Riesen-Coup gesehen.

Der Gettorfer Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) zeigte sich sehr erfreut: „Eine gute Entscheidung für Gettorf. Und das nicht nur wegen der durch Corona ausgelösten wirtschaftlichen Krisensituation. Die Ansiedlung eines innovativen und zukunftsorientierten Unternehmens in Gettorf hat Strahlkraft für die ganze Region. Kuntz und Tesla: ein gutes Gespann für unseren Ort.“

Das Autohaus an der Kieler Chaussee 17 stand seit 2018 leer. Nun freue sich die Inhaberfamilie Kuntz, „mit Tesla einen innovativen Global Player als Mieter gefunden zu haben“.

Premium Mobile Kuntz sieht keine Konkurrenz in Tesla

Damit helfe Gettorf mit, die „nachhaltige Mobilität im Norden voranzutreiben“, so Philipp Kuntz, Inhaber von Premium Mobile Kuntz GmbH. Das Autohaus war aus Platzgründen im April 2016 von der Kieler Chaussee an die Eichkoppel umgezogen, wo es neben konventionellen Autos von Jaguar, Landrover, Alfa Romeo und Maserati auch ein E-Auto-Modell im Angebot hat.

Philipp Kuntz sehe jedoch keine Konkurrenz in seinem neuen Mieter, die Ansiedlung von Tesla belebe den Wettbewerb und stärke den Standort Gettorf. Er vergleicht Tesla-Kunden mit Fans, die ohnehin sehr auf „ihre“ Marke eingeschworen seien.

Tesla-Store von der Straße kaum zu sehen

Der Tesla-Store befindet sich in einem Glaspavillon auf dem hinteren Teil des Autohaus-Grundstücks, der von der Kieler Chaussee kaum zu sehen ist. Nach Angaben des Unternehmens soll es zunächst auch dabei bleiben.

Weitere Pläne, das Front-Gebäude direkt an der Straße zu beleben, gebe es noch nicht. Bislang sind dort nur zwei Ladestationen installiert worden.

Der Showroom ist dienstags, mittwochs, freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zurzeit sind drei Mitarbeiter vor Ort, die die Kundschaft empfangen.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.