Baustart: Am Montag, 21. September, marschieren die Bauleute vor der Parkschule Gettorf auf. Dann rollen auch die Baumaschinen an, die den Anbau an die Grundschule vorbereiten. Sie platzt aus allen Nähten, und mit ihr die Offene Ganztagsschule. Sie kann dann mit ins Schulgebäude ziehen.