Dänischenhagen

Es geht dabei um schnelle Reformen, damit der Nachwuchs sicher zur Schule kommt. Aber auch um mittel- und langfristige Ideen. Bei der Überplanung der Kreuzung am „Gasthof zur Eiche“ kommt sogar ein vor einigen Jahren schon mal angeregter Kreisverkehr um markanten Baum im alten Dorfzentrum ins Spiel. Darüber diskutierte jetzt die Gemeindevertretung.

Dänischenhagen will auch Bau eines Kreisels prüfen lassen

„Wir sollten Nägel mit Köpfen machen: Das könnte vieles miteinander verbinden“, sagte Simone Fichtner-Kaul (WIR) zur Idee, 5000 Euro für die Überplanung des Knotenpunktes Mühlenstraße, Dorfstraße, Schulstraße und Kirchstraße auszugeben. Ziel ist es, so die Themen Schulwegsicherung und barrrierefreie Haltestelle in einem Aufwasch abzuarbeiten.

Möglicherweise könnte ein um die 22 Meter großer Kreisel dazu beitragen, die zurzeit unübersichtliche Lage dort zu verbessern. Ob so oder anders: Auf jeden Fall benötigt Dänischenhagen möglichst schnell eine Kostenschätzung für die Überplanung des Bereichs. Die brachte die Gemeindevertretung mehrheitlich auf den Weg.

Für den Schulweg wünscht sich die Politik nach ÖPNV-Reform kurzfristig Verbesserungen

Es geht allerdings in Sachen Schulwegsicherung auch um kurzfristige Lösungen für Probleme, die sich durch die Nahverkehrs-Reform des Kreises ergeben haben. Seit Januar gelangen Fahrschülerinnen und -schüler nicht mehr mit dem Schulbus direkt zur Schule.

Sie müssen stattdessen vom unübersichtlichen öffentlichen Bushaltepunkt am „Gasthof zur Eiche“ in der Mühlenstraße dorthin laufen. Und auch wenn es sich bei der Bus-Reform um ein Kreisprojekt handelt, „können die Gemeinden Wünsche und Forderungen äußern“, erklärt Bürgermeister Horst Mattig (SPD). Der Kreis habe Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Für Grundschüler ist Verkehrssituation um die "Eiche" in Dänischenhagen zu unübersichtlich

Es gab bereits verschiedene Termine, um die unübersichtliche Situation für die Grundschüler in Dänischenhagen zu verbessern. Dazu regt die Politik nun unter anderem einstimmig an, die Bushaltestelle von der „Eiche“ in Richtung der Einmündung Parkwinkel an der Dorfstraße zu verlegen.

Vorteil: Dort gibt es bereits einen Zebrastreifen, der schon jetzt der Schulwegsicherung dient. Über den Reepschlägergang und den Christianshagener Weg könnten Buskinder so sicher zur Schulstraße gelangen. Grundsätzlich gilt im Rahmen des neuen ÖPNV allerdings, dass sich die Gestaltung nicht nur am Schulbus-Verkehr orientiert, sondern auch an den Interessen anderer Nutzergruppen.

Auch die Dänische Schule in der Schulstraße setzt künftig auf den Nahverkehr

Relativ kurzfristig wurde zudem noch eine weitere Anregung in Sachen Schulbusverkehr an den Kreis aufgenommen. Auch die Dänische Schule, die wie die Grundschule an der Schulstraße liegt, möchte nicht mehr die eigenen Schulbusse bezuschussen und setzt stattdessen künftig auf den ÖPNV.

Wenn nun gleich zwei Schulen in der Schulstraße anzusteuern sind, könnte das dem Wunsch Dänischenhagens nach einer besseren Anbindung dort mehr Gewicht verleihen. Allerdings werden im ÖPNV teils auch große Gelenkbusse genutzt. Es ist unklar, ob diese in der Schulstraße wenden könnten.

Falls künftig aber doch wieder Busse bis in die Schulstraße fahren würden, wäre die von der Politik gewünschte Verlegung der Bushaltestelle Richtung Dorfstraße nicht mehr erforderlich.