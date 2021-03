Soll Klimaschutz-AG in Eckernförde öffentlich tagen?

Eckernförde

Die interfraktionelle Arbeitsgruppe Klimaschutz war zuletzt in die Kritik geraten. Die Vertreter der Grünen und der Linken traten aus, warfen der Gruppe mangelnde Ergebnisse und Effizienz vor. Auch, dass sie nicht-öffentlich tagt, wurde bemängelt. „So wie die AG Klimaschutz angelegt ist, funktioniert sie nicht“, stellte Jens Löwer im Umweltausschuss seitens der SPD fest. Alle müssten wieder mit ins Boot, auch die Grünen und die Linke, forderte er. Unabdingbar nannte er es, dass die Sitzungen öffentlich seien. „Wir wollen ein Format, in dem alle nicht nur zuhören, sondern auch mitreden können.“

Kein "Gemauschel in Hinterzimmern"

Unterstützt wurde die Initiative von den Grünen. „Das Gemauschel in Hinterzimmern muss aufhören“, sagte Edgar Meyn. „Die Bürger müssen das Gefühl haben, dass sie mitgenommen werden.“ Der Antrag der SPD, in Abstimmung mit der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung sowie der Koordinatorin für Einwohnerbeteiligung ein Konzept zu erarbeiten, dass zum 1. Juni vorgestellt werden soll, fand allerdings keine Mehrheit. Perdita Schaarschmidt (CDU) warnte davor, einen Geheimniskult um die Arbeitsgruppen zu machen. „Hier werden nur Ideen zusammengetragen, nichts anderes.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Themen sollen nicht zerredet werden

Wären die Arbeitsgruppen zu groß, so befürchtete Schaarschmidt, dass viele Themen zerredet würden. Alles andere wird öffentlich im Ausschuss vorgestellt“, betonte sie. Karl-Ludwig Loth (FDP) verwies darauf, dass auch die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung nicht-öffentlich tage. Es gehe darum, Dinge auszudiskutieren und auch Experten hinzuzuziehen. Die Anträge, die daraus erwachsen, so Loth, würden öffentlich beraten und beschlossen. Der gemeinsame Antrag von CDU, FDP und SSW fand schließlich eine knappe Mehrheit.

Letzte Sitzung im Jahr ist öffentlich

Demnach tagt die AG Klimaschutz unter dem neuen Vorsitz von Jens Albrecht, Leiter der Abteilung für Naturschutz und Landschaftsplanung, mindestens viermal im Jahr. Nur die letzte Sitzung ist öffentlich und stellt die Ergebnisse der vorangegangenen den Bürgern vor.

Arbeitsgruppen haben empfehlenden Charakter

Bürgermeister Jörg Sibbel erläuterte, dass die Vorschläge von Arbeitsgruppen keinen bindenden, sondern einen empfehlenden Charakter für die offiziellen städtischen Gremien hätten. "Sie sind ein Meinungsbild, ersetzen die Beratung in den Ausschüssen und in der Ratsversammlung aber nicht." Gleichwohl könne die Arbeitsgruppe Klimaschutz dazu beitragen, den Umweltausschuss in diesem Bereich entlasten, sagte er.

Klimawirkungsprüfung beschlossen

Lesen Sie auch: Luftnummer Luftreiniger? Welcher Kindergarten sie einsetzt und welcher nicht

Keine zwei Meinungen gab es hingegen zu einer Klimawirkungsprüfung für städtische Beschlüsse, die darauf abgeklopft werden sollen, welche Auswirkungen sie auf den CO2-Haushalt haben. Der Antrag von SPD, Grünen und Linke wurde einstimmig angenommen. Sibbel begrüßte den Vorschlag, politische Entscheidungen auf ihre Klimarelevanz zu prüfen. Dies finde in der Verwaltung in ähnlicher Form bereits statt, aber nicht so formalisiert, wie jetzt angestrebt. Die Stadt lehnt sich nun an das Verfahren des Kreises an, das auch von der Klimaschutzagentur empfohlen wird.

Klimabündnis als Selbstverpflichtung

Röwer erinnerte daran, dass Eckernförde seit 1996 Mitglied des Klimabündnisses sei. Das bedeute eine freiwillige Selbstverpflichtung, alle fünf Jahre den CO2-Ausstoß um zehn Prozent zu reduzieren. „Das müssen wir aber auch machen und nachprüfen“, mahnte der SPD-Ratsherr.