Altenholz

Ingke Wullf (56) ist seit 1. Juli die neue Chefin im Sozialen Beratungs- und Dienstleistungszentrums (SBDZ), das vom DRK getragen wird. Sie löst Ulrike Wüstenberg ab. Ingke Wullf hat zuvor beim Verein Frauen-Sucht-Gesundheit in Kiel gearbeitet. In den vergangenen Wochen habe sie schon vielfältige Anfragen gehabt. „Ich konnte einer Frau schon das Leihen eines Rollstuhls vermitteln. Auch Einkaufshilfen habe ich schon organisiert.“ , so Wulff, die unter Tel. 0431/321040 zu erreichen ist. In fast allen sozialen Fragen kann sie Kontakte vermitteln. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Um Tagesmüttern und -vätern kümmert sich Kollegin Iris-Uta Räther-Arendt.

