Mitglieder des Sozialverbands Eckernförde sind von mutmaßlichen Betrügern angesprochen worden, persönliche Daten preiszugeben. Der SoVD weist darauf hin, dass in letzter Zeit Fälle bekannt wurden, in denen Personen oder Firmen in betrügerischer Absicht im Namen des Sozialverbands aufgetreten seien.