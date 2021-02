Eckernförde

Eckernförde - das ist Hafen, Altstadt, Strand, Meer. Aber das Ostseebad ist viel mehr als selbst Eckernförder vermuten. Ich starte meine geliebte "Eimersee-Runde" diesmal von hinten durch die Eckernförder Natur zur Uferpromenade Borby. Dabei probiere heute mal ganz andere Pfade als sonst aus - und werde wirklich überrascht. So ähnlich ging es auch Kollegen, die sich unter dem Motto "Spazieren in Kiel" auf den Weg machten.

Das ist die Route Daten: Abhängig von Tempo und Fotopausen dauert die 6,5-Kilometer-Runde 70 bis 100 Minuten. Man wandert man auf befestigten Gehwegen, Asphalt, Sand und feuchtem Naturgrund. Das Terrain ist leicht hügelig. Tipp: Wasserdichte Wanderschuhe, Kamera, Fernglas. Route: Lachsenbachbrücke an der Borbyer Promenade, über Karlstraße, Bergstraße, Norderstraße zur Hasenheide. Rechts weiter bis Riesebyer Straße. Rechts halten, an der Gartenkolonie Kruse-Steenbeck zweiten Gartenweg rechts nehmen, bis zum links abzweigenden Spazierweg, Siedling links lassen. Auf breitem Wanderweg nach rechts. 150 Meter hinter Gärtnerhof Borby rechts auf den Weg am Knick zum Hügel, oben rechts weiter bis Hauptwanderweg. Diesem nach links am Eimersee vorbei bis Abzweig Apfelallee folgen, rechts weiter. An der Borbyer Hufe links über die Brücke zur Prinzenstraße. Nach rechts, Ortsschild passieren, Höhe Doroteenstraße Straßenseite wechseln, weiter Prinzenstraße bis Marienstraße. Links einbiegen, weiter bis Rampenweg, hier rechts, am Jungmannufer zurück bis Lachsenbachbrücke. Höhepunkte: Hafen- und Altstadtblick von der Borbyer Promenade, Blick über ausgedehnte Gartenkolonien, Weitblick über Eimersee und Naturschutzflächen, Eckernförder Bucht von oben.

Ausgangspunkt Promenade Eckernförde-Borby ist das erste Highlight

Mein Ausgangspunkt ist die kleine Bücke über den Lachsenbach am Borbyer Ufer. Hier, wo das Jungmannufer mit den Villen in den Vogelsang mit seinen Skulpturen im Park übergeht, mündet das kleine Fließgewässer in die Ostsee. Von der Fußgängerbrücke genieße ich den Ausblick auf Altstadt und Hafen. Will ich wirklich weg vom Wasser? Ich zweifle.

So geht es bestimmt auch Ausflüglern, die dann normalerweise auf der Promenade weiter spazieren. Und schon findet man sich zwischen Spaziergängermassen, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Also bleibe ich bei meinem Plan. Ich schaue dem plätschernden Wasser des Bachs nach und biege in die kurze, schmale Karlstraße jenseits der Fahrbahn ab.

Der Lachsenbach, der nur noch hier auf 170 Metern verrohrt ist, hat auf seinen gut zwei Kilometern Länge eine hügelige Grundmoränenlandschaft durchflossen. Er ist ein ökologisches Highlight dank aktiver Naturschutzarbeit auch im Namen der Stadt. Bergstraße und Norderstraße führen mich nun durch das alte Herz von Borby.

Gartenkolonien Borby beim Wandern in Eckernförde entdecken

Das ehemalige Seebad auf der nördlichen Seite des Hafens war bis 1934 selbstständig. Durch Borby ließ sich Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder des letzten deutschen Kaisers, kutschieren, wenn er vom Bahnhof Eckernförde zum Sommersitz Gut Hemmelmark reiste.

Es geht ab hier bergan bis zur befahrenen Riesebyer Straße. Kurz vor der Kreuzung nehme ich aber lieber den ruhigen Weg rechts durch die Hasenheide, wo man beschaulich im Grünen am Lachsenbachtal wohnt. Wieder an der Riesebyer Straße gehe ich nach rechts und erahne beim Anblick der Terrassenhäuser am steilen Hang, wie kraftvoll die Eiszeit ihre Furchen ins Land gegraben hat.

Ein kleines Stück ist es von hier nur noch bis zur Gartenkolonie Kruse-Steenbeck, die sich nun vor mir erstreckt. Eine große grüne Oase, in der viele Vogelarten leben, ist das abschüssige Gelände im Frühling, Sommer und Herbst. Der zweite Weg nach rechts in die Kolonie führt mich hinunter zu einem Abzweig nach links, der sich zwischen Knick und Siedlung schlängelt. "Schon wieder Wohnen im Grünen", staune ich. Und ich bin nun fast schon am Gärtnerhof Borby. So bin ich noch nie gegangen.

Ökogemüse wird am Wegesrand zum Eimersee angebaut

Seit einigen Jahren wird hier ökologisches Gemüse angebaut. Den Grünkohl, der so dekorativ aus der Erde ragt, kann man auf dem Hof oder auf dem Wochenmarkt kaufen. Angesichts des aktuellen frostigen Wetters, das der Vitamin-C-haltige Kohl vor dem Verzehr ja erleben sollte, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Sollte ich nicht endlich mal wieder Grünkohl kochen?

"Geh aber vorher mal rechts übers Feld statt geradeaus", hat mir eine Freundin dringend geraten. "Dann kannst du auf den Eimersee von oben blicken. Du wirst dich wundern." Ich folge dem Tipp und denke trotzdem zunächst, dass ich mich auf diesem Feldweg am Knick verlaufen habe.

Aber nein. Oben angekommen, liegt tatsächlich das geschützte Seegebiet vor mir, wie ich es noch nie gesehen habe. Dass es ein echtes Juwel am Stadtrand ist, mit anderen Naturflächen vernetzt, lässt sich hier wirklich ermessen. Mitten durch den Oberen Eimersee und weitere Kleingewässer fließt der Lachsenbach.

Ein Eimer machte den Eimersee Eckernförde zum See

Wäre der städtische Abteilungsleiter für Naturschutz und Landschaftspflege, Michael Packschies, 1990 nicht auf die Idee gekommen, ein Drainagerohr, das das Tal entwässerte, mit einem Eimer aus dem Baumarkt zu verstopfen, hätte sich hier nicht diese romantische Landschaft gebildet. Längst ist sie Rückzugsort für bedrohte Tier- und Pflanzenarten und ein Stück Eckernförde, auf das hier alle stolz sind. Wer das Fernglas dabei hat, bekommt mit Glück sogar das Eisvogelpaar zu sehen.

Am See entlang geht es nach rechts in die "japanische Apfelbaumallee". Der Öko-Partnerschaft mit einer Stadt in Japan ist der Name zu verdanken. Packschies und Mitstreiter haben zudem dafür gesorgt, dass um den Eimersee unzählige historische Apfelsorten Heimat gefunden haben. Wenn all diese Bäume im Frühling blühen, summt es nur so von Insekten.

Diesen Weg nach rechts bin ich noch nie bis zum Ende gegangen. Statt einmal mehr die Runde zum See zurück zu machen, bleibe ich auf diesem Pfad. Verwunschen wirkende Mini-Biotope gibt es zu beiden Seiten. Schließlich passiere ich eine kleine Brücke unweit des Wohngebiets Borbyer Hufe und lande an der befahrenen Prinzenstraße.

Prinz Heinrich vom Gut Hemmelmark kutschierte durch Borby

Die wirkt auf diesem Abschnitt nicht gerade hoheitlich. Gleichwohl ist sie ein Teil besagter Kutschenroute nach Hemmelmark. Ich gehe hier in Richtung Stadt, wechsle die Straßenseite auf Höhe Doroteenstraße und kann entspannt auf dem Fahrweg parallel zur Hauptstrasse schlendern.

Einige der mehrstöckigen Wohnhäuser aus den 20er- und 30er-Jahren sind noch nicht mit Wärmedämmung "verschalt". Hier erkennt man noch gut, dass sich die Architekten damals Gedanken gemacht haben, wie Wohnraum für Menschen mit wenig Geld ansprechend aussieht.

Und wieder will hier ich einen weniger bekannten Weg ausprobieren. Ich biege nach links in die Marienstraße ein. Vorbei an aufgemöbelten Einfamilienhäuschen aus der selben Bauzeit und opulent verglasten Fronten geht es leicht bergauf.

Ab und zu hat ein Gebäude sein ursprüngliches Gesicht behalten, wird noch von einem verschnörkelten Eisenzaun umkränzt, besticht in aller Kleinheit durch gemütliche Erker und eine hübsch verzierte Haustür in der strukturierten dunklen Backsteinfront. „Wie harmonisch“, denke ich. „Und wie schade, dass fast alle heute größer wohnen wollen.“

Eckernförder Bucht von oben ist einer der Höhepunkte

Die Marienstraße endet auf dem Rampenweg für Fußgänger. Der ist buchstäblich ein weiterer Höhepunkt der Hügelstrecke durch Borby. Der Blick öffnet sich jetzt, wo die Bäume noch keine Blätter tragen, auf die Eckernförder Bucht bis zur Altenhofer Steilküste und den Windrädern von Holtsee. In der Bucht kreuzt das Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiff des Bundes, die "Scharhörn“.

Unterhalb des Steilhangs schweift der Blick über den Segelhafen. Weiter hinten, im Marinestützpunkt, hat das Forschungs- und Erprobungsschiff „Planet“ festgemacht. Weiter rechts schimmern Außenhafen und die Hafenspitzenhäuser im Abendlicht.

Von hier ist es nur noch ein Kilometer zum Ausgangspunkt Lachsenbach-Brücke, wenn man dem Jungmannufer oder dem kleinen Sandstrand nach rechts folgt. Der Blick nach rechs auf alte Villen und nach links auf die Ostsee ist der würdige Abschluss einer feinen Feierabendrunde