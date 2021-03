Osdorf

Von Osdorf ist der Weg nach Noer an den Strand nicht weit. Viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger machen sich dorthin auf den Weg, um den Alltag hinter sich zu lassen. Dabei gibt es auch ein paar Kilometer südlich der Küste eine Route, die einen zur Ruhe kommen lässt.

Start ist die Grundschule in Osdorf. Bereits an der kleinen Wanderhütte vor der Schule höre ich fast nur noch das Zwitschern der Vögel. Als Treff- und Orientierungspunkt zeigt eine Tafel an der Hütte drei Touren, zwischen denen Wanderinnen und Wanderer wählen können.

Spazieren in Osdorf: Feldwege fordern festes Schuhwerk

Von dort geht es zwischen Parkplatz und Schulwäldchen sowie an verklinkerten Einfamilienhäusern an der Straße Pongbarg entlang nach rechts auf die Noerer Straße. Und schon liegt Osdorf hinter mir, sobald ich nach dem Hof Petersen auf einen Feldweg abgebogen bin.

Ein grüner Wegweiser "Rundwanderweg Osdorf" zeigt mir, wo es lang geht: hinter dem Hof entlang statt darüber, wo die Route früher entlang geführt habe, wie mir erklärt wird. Gemeinsam mit der Gemeinde sei der Weg umgelegt worden.

Auf dem Weg direkt am Feld entlang zeigt sich: Hier empfiehlt sich festes Schuhwerk, das Dreck abkann. Denn den Fußabdrücken nach zu urteilen, teile ich mir den Weg hauptsächlich mit Kühen, Pferden und Traktoren.

Ein ganzjähriger Blick auf Christbäume beim Spazieren in Osdorf

Stetig geradeaus schlängelt sich ein Bach mit mir durch die Felder fast bis hin nach Austerlitz. Hier höre ich nur das Plätschern des Wassers, ich vermisse das Meer im Grunde gar nicht. Schließlich biege ich nach links in Richtung Borghorst ab und folge der Teerstraße bis zum Ortseingang.

Der Verkehr ist gering, zwei Autos kommen mir entgegen. So schweift mein Blick nach links: Eine Schonung von unzähligen Weihnachtsbäumen bietet gleichzeitig Gelegenheit für einen Blick in die Zukunft und für die Frage: Welcher Baum wäre der schönste für dieses Jahr?

Direkt hinter den ersten beiden Häusern in Borghorst biege ich wieder links auf einen Feldweg ab - wer ohne Karte und App laufen will, findet hier den grünen Wegweiser wieder. Er verrät: 3,2 von 7,3 Kilometern sind geschafft!

Tierische Begleiter statt Spaziergänger

Inzwischen blitzt die Sonne hinter dem "Kleinen Holz" hervor, dem Waldstückchen, das vor mir liegt. Es ist idyllisch ruhig, nur die Vögel zwitschern und meine Schuhe knatschen auf dem aufgeweichten Feldweg.

Im "Kleinen Holz" halte ich mich rechts und folge den Spuren von Paarhufern an Hochsitzen vorbei hinein in ein zweites Waldstückchen. Ein Rascheln lässt mich aufhorchen und umherblicken. Und tatsächlich entdecke ich, wem die Abdrücke im Waldboden gehören: Damwild ist von meinen Schritten aufgeschreckt, bleibt aber ein paar Meter im Schutz eines Baumes stehen und beäugt mich kritisch.

Vorbei an Herrenhaus und Pferdekoppel

Als ich nach links schaue, sehe ich in der Ferne ein noch größeres Rudel zwischen den Feldern hindurchlaufen und gehe weiter geradeaus. Das Ende des Waldes gibt den Blick auf eine weitere Schonung potenzieller Christbäume frei, bevor das Gut Augustenhof in einiger Entfernung zu sehen ist.

Ich folge wieder dem Wegweiser rechts an der Pferdekoppel entlang, auf der zwei Pferde grasen, und links am See vor dem Augustenhof vorbei.

Das Herrenhaus baut sich am Ende des Weges auf, das seit 1968 im Besitz der Familie von Baudussin ist. Graf und Gräfin bewohnen das Gut in dritter Generation und betreiben Ackerbau, Schweinemast und Tierfutterproduktion.

Grab-Nachbau im Bürgerpark

Bevor ich dicht an das Herrenhaus herankomme, führt mich der Weg nach rechts, an einem Feld vorbei zurück in den Ort. Es fliegen Gänse über mich hinweg, erst hier ist wieder mehr Straßenverkehr zu hören. Im Wohngebiet gehe ich über die Straßen Schönsland und Am Kamp in den Bürgerpark Osdorf. Neben einem Spielplatz laden Bänke, ein Bouleplatz und ein Dolmennachbau in der Mitte der Wiese zum Verweilen ein.

Eine Infotafel zu der Imitation eines Megalithgrabes erklärt, wo im "Großsteingrab-Hotspot Dänischer Wohld" die Grabstätten zu entdecken sind. Neben der Nachbildung im Bürgerpark ist beispielsweise in Goosefeld ein sogenanntes Langbett zu entdecken.

Erst hier, fast am Ende meiner Tour, treffe ich die ersten Spaziergänger - eine Familie macht eine Nachmittagsrunde, eine Anwohnerin ist mit ihrem Hund unterwegs.

Am kleinen Bach Kronsbek entlang verlasse ich den Park, halte mich rechts und biege links auf den Weberberg ab, der mich zurück zur Straße "Zur Schule" und zum Ausgangspunkt meiner abwechslungsreichen Tour führt, auf der es auch ohne Meer eine Menge zu sehen gab.

Das ist die Route

Daten: Die Strecke ist rund 7,3 Kilometer lang und umfasst etwa 20 Höhenmeter. Bei mittlerem Tempo dauert die Route rund eine Stunde und 45 Minuten. Hauptsächlich besteht die Strecke aus Feld- und Schotterwegen.

Route: Zwischen Schulgarten und dem großen Parkplatz loslaufen, die Straße Pongbarg entlang. Rechts abbiegen auf Noerer Straße. Hinter dem Hof Petersen dem Schild "Rundwanderweg Osdorf" und dem Feldweg bis hinter Austerlitz folgen. Der Teerstraße nach Borghorst folgen und am Ortseingang linker Hand weiterhin dem Wegweiser durch das "Kleine Holz" und das anschließende Waldstück bis hin zum Gut Augustenhof folgen. Vor dem Gut rechts abbiegen, an der Pferdekoppel und dem See entlang zurück nach Osdorf. Dort auf der Straße Schönsland links halten, über Am Kamp in den Osdorfer Bürgerpark. Von dort den Brückenstieg entlang, links abbiegen auf Weberberg und über Zur Schule zum Startpunkt der Route zurück.

Anfahrt: Mit dem Auto oder der Linie 749 Richtung Osdorf Schule der Autokraft ist der Ausgangspunkt der Strecke direkt erreichbar.