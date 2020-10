Es war Maßarbeit auf Höchstniveau und ein Spektakel am Himmel. Spezialisten bauten am Dienstag in Höhe Lindaunis mit einem Hubschrauber zwei 70-Meter-Strommasten an der Schlei ab. Teile bis zu 4,2 Tonnen Gewicht hob der Helikopter am Seil in die Luft. Bei günstigem Wetter lief alles nach Plan.