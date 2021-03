Gettorf

Mit der Bitte um eine Extra-Gabe sprachen neun Mitglieder des Service-Clubs von 11 bis 14 Uhr die Kundschaft des Rewe-Markts in der Süderstraße an. Dazu hatten sie am Eingang eine Station aufgebaut. Ziel war, dass die Einkaufenden ein Teil zusätzlich erwarben, um es anschließend der Tafel in Gettorf zu spenden.

Tafel Gettorf: Die Regale sind ziemlich leer

„Gerne etwas zum Naschen fürs Osterfest“, gab Rotarier Sven Roßmann aus Gettorf den Angesprochenen ergänzend mit auf den Weg. Denn was in der Ausgabestelle derzeit gefragt ist, hatte er zuvor mit Gettorfs Tafel-Koordinatorin Elke Biehl besprochen. „Die Regale sind ziemlich leer. Wir können eigentlich alles gebrauchen“, sagte Biehl direkt vor dem Aktionsstart. So konnte sie sich nach drei Stunden über 14 Transportkisten für die derzeit etwa 40 regelmäßigen Tafel-Besucher freuen. „Neben Lebensmitteln wurden auch Shampoo und Zahnpasta gespendet“, berichtete Biehl. Ganz oben auf der Gaben-Liste standen Nudeln. Die gespendeten Dinge des täglichen Bedarfs können Bedürftige freitags von 10 bis 11 Uhr in der Tafel-Ausgabe am Gettorfer Bauhof abholen.

Die Aktion der Rotarier war fast so erfolgreich wie im Dezember

„Kauf-eins-mehr“-Aktionen macht der Rotary-Club öfter. Ungewöhnlich war jedoch der Zeitpunkt im Jahr. Denn üblicherweise laufen sie in der Adventszeit. „Wir haben schon am vergangenen Jahr am 5. Dezember hier gestanden. Auch damals waren die Leute spendenfreudig und fragten, warum wir das Ganze nicht auch vor Ostern machen. Deshalb stehen wir heute hier“, erzählte Roßmann die Vorgeschichte.

Elke Biehl fand die Wiederholung gut. „Die Aktion war fast so erfolgreich wie im Dezember. Damals gab es 15 Spenden-Kisten. Hilfsbereitschaft besteht also nicht nur zur Weihnachtszeit.“