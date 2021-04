Im Herbst waren die Leitungsarbeiten gestartet. Seitdem ist die Preußerstraße in Eckernförde aus Richtung Kiel gesperrt. Ein Ärgernis gerade für Strandbesucher. Doch ein Ende der Buddelei ist in Sicht. Nach Angaben der Stadtwerk SH kann die Sperrung in wenigen Wochen aufgehoben werden.