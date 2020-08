Eckernförde

In ihrem gut dreistündigen Programm mit Rock- und Pop-Nummern von den 1960er Jahren bis heute machte das Sextett aus Eckernförde, Schleswig und Umgebung ausgerechnet den Iggy-Pop-Hit „The Passenger“ von 1977 zur Winke-Nummer. Das sich Zuhörer auf diese Art des Mitgehens beim Rock-Klassiker ansprangen, lag nicht nur an den wegen der Corona-Auflagen mangelnden Alternativen. Allein schon durch die Tatsache, dass mit Sängerin Dani eine Frau und kein Mann den Rock-Oldie intonierte, bekam Song einen neuen Klang. Das galt auch bei vielen anderen Nummern so – unter anderem spielten sie auch zwei Nummern des Rockveteranen-Trios ZZ Top. Schon allein der Stimmwechsel machte die Coverstücke interessant.

Außerdem hatte die von vornherein auf Dialog mit dem Gästen setzende Band noch Überraschungen parat. Die meisten schon beim vierten Stück des Abends. Als sie den Bob-Dylan-Klassiker „Knockin' on Heavens Door“ im Ska-Stil spielten, ging bei dem sonst eher ruhigen Song die Post ab. Unerwartet übernahm zudem Schlagzeuger Jörg – Nachnamen wollten die Bandmitglieder nicht nennen – bei der Nummer auch den Gesang. Ohnehin moderierte Jörg das von Gerrit Baumeister organisierte Konzert.

Band „Under.Cover“ mit viel Spielfreude

Deutlich war Dani, Jörg, Bassist Ben, Percussionistin Manu sowie den Gitarristen Fabian und Oli ihre Spielfreude anzumerken. Das war kein Wunder, denn es war das erste Konzert der Band in diesem Jahr. „Es ist ein gutes Gefühl hier stehen zu können“, hatte Jörg dem Publikum gleich am Anfang offenbart. Es war zu spüren, dass die Band gerne noch mehr Party gemacht hätte.

„Dani ist eigentlich eine Hupfdohle, die normalerweise fünf Meter Raum braucht“, verriet Jörg. Mit Glück – also einem möglichen Abschwächen der Corona-Auflagen – kann „Under.Cover“ im Herbst richtig in Eckernförde aufdrehen. Denn am Sonnabend, 21. November, gibt die Band wieder Konzert im Spieker.

