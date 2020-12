Prominenter Besuch im Sportpark Gettorf: Dort haben die Profi-Kicker des 1. FC Nürnberg am Mittwoch ihr letztes Training vor dem Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel im Holstein-Stadion absolviert. In Fußballkreisen genießt die Anlage einen guten Ruf – sogar eine HSV-Legende zeigte dort schon Tricks.

Darum trainiert der 1. FC Nürnberg in Gettorf

Von Jan Torben Budde