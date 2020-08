"Burgenland" heißt der neu eröffnete Spielplatz Am Dehnberg in Altenholz. Zur Einweihung mit Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) kamen rund 40 Kinder, die sofort Rutsche, Balancierseil und Nestschaukel der inselartig aufgebauten Anlage in Beschlag nahmen.