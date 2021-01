Wie wäre es, wenn Breitensportler, Sportvereine, Bürger mehr mitreden bei der Sportentwicklung in Eckernförde? Die FDP-Ratsfraktion will die Mitsprache stärken. Ratsherr Matthias Wesemann,Trainer der Maritimen Fünfkämpfer am Marinestützpunkt, wirbt für eine jährliche Sportkonferenz.