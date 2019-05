Eckernförde

Die Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde wirbt mit einem Freiluft-Gottesdienst auf dem Kirchplatz in der Innenstadt am Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr für die Europawahl. Pastor Michael Jordan stellt ein „gerechtes, offenes und vielfältiges Europa“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Europa sei das "in vielen anderen Erdteilen bewunderte und angestrebte Projekt der friedlichen Zusammenarbeit", so Jordan.

Gebet und Gesang in allerlei Sprachen

Der Gottesdienst würdigt, dass auf dem Kontinent viele kulturelle Identitäten an einem Strang ziehen. Am Sonntag werde für das Gelingen des Projektes Europa „in allerlei europäischen Sprachen gebetet und gesungen“, teilt Jordan mit. Daran beteiligt sich auch der St.-Nicolai-Jugendchor mit Liedern aus Europa. Der Gottesdienst soll Jordan zufolge Lust machen, zur Wahl zu gehen.

