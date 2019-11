Neues Pflaster erst im Frühjahr

Recherche am Computer oder Programmieren: Das kennt Schule schon. Doch nun geht es in die Vollen. Die Isrnwohld-Schule Gettorf ist jüngste Pilotschule in Sachen Digitalpakt und 500. Schule am Glasfasernetz des Landes. Zwei Minister ließ sich Mittwoch zeigen, was andere Schulen hier lernen können.