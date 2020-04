Wie Eckernfördes Haushalt betroffen ist

Eckernförde

In der Landeshauptstadt Kiel hat der Kämmerer Alarm geschlagen, da mit Einbußen von mindestens 100 Millionen Euro gerechnet wird. Das kleinere Eckernförde sieht sich in der Relation weniger betroffen. "Sicher werden die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen", blickt Bürgermeister Jörg Sibbel voraus. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Städten fließt in Eckernförde das Gros der Steuereinnahmen nicht aus der Gewerbe-, sondern aus der Einkommenssteuer. "Und die ist relativ sicher und berechenbar", so der Verwaltungschef.

Weniger Abhängigkeit durch Gewerbesteuer

Aufgrund dieser Konstellation hatte die Stadt auch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 vergleichsweise gut überstanden. Während Eckernförde bei der Gewerbesteuer auf Einnahmen von fünf bis sechs Millionen Euro pro Jahr kommt, ziehen andere Städte wie Quickborn ein Vielfaches aus dieser Quelle. Entsprechend groß ist dann die Abhängigkeit von dem konjunkturellen Schwankungen unterworfenen Gewerbesteueraufkommen.

Anzeige

Aus Einkommenssteuer fast zehn Millionen erwartet

Aus der Einkommenssteuer sollen in diesem Jahr 9,8 Millionen Euro in die städtischen Kassen gespült werden. Das entspricht einem Plus von 380 000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Der bei den Haushaltsberatungen Ende 2019 erwartete Anteil an der Gewerbesteuer in Eckernförde beläuft sich hingegen auf 6,8 Millionen Euro (minus 200 000 Euro). Die Stadt ist im Gewerbesektor vergleichsweise schwach aufgestellt. Von den rund 2000 Betrieben mussten in 2018 ganze 77 Prozent keine Gewerbesteuer zahlen. Mit Beiträgen von über 50 000 Euro waren nur 1,3 Prozent der Bertriebe dabei.

Kein extra Corona-Nachtragshaushalt

Doch auch in Eckernförde wird es aller Voraussicht nach noch vor der Sommerpause zu einem Nachtragshaushalt kommen. "Nicht extra wegen Corona", so der Bürgermeister. In der Regel justiere die Stadt zu dieser Zeit immer noch einmal den Haushalt nach. Anstehende Projekte sieht Sibbel durch die Virus-Krise nicht betroffen. "Alle Bauvorhaben laufen normal weiter", betont er. Dazu gehört die begonnene Sanierung der Stadthalle ebenso wie der Bau des WC-Gebäudes am Vogelsang-Kiosk.

In der Kooperation mit den übergeordneten staatlichen Stellen auf Kreis- und Landesebene sieht Sibbel die Stadt während der Corona-Einschränkungen "nach wie vor gut unterstützt und informiert".

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier