Ein Auffahrunfall hat am Montagmorgen den Berufsverkehr auf der Bundesstraße 76 bei Eckernförde lahmgelegt. Es kam zu einer Kettenreaktion, nachdem ein 24-jähriger Fahrer in Höhe Altenhof mit seinem Auto in einen Wagen vor ihm gekracht war. Der Unfallfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.