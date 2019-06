Mit dem Blick auf die abgelaufene Saison schaffte es der 1. FC Schinkel in der Verbandsliga Ost, dank des Remis der SG Insel Fehmarn am letzten Spieltag, grade so die Klasse zu halten. Zur kommenden Saison will man mit neuen Spielern und einem neuen Trainer, Volkmar Meyer, wieder angreifen.