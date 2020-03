Skaterpark: Investorensuche startet

Eckernförde

In dem Aufruf heißt es, dass auf dem Skaterpark-Gelände ein Lebensmitteleinzelhandel mit maximal 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein Kino verwirklicht werden sollen. Der Einzelhandel solle einer „drohenden Unterversorgung“ der Innenstadt mit Lebensmitteln begegnen. Das Lichtspielhaus soll mindestens einen großen Saal mit 350 Plätzen umfassen, um auch dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen gerecht zu werden. Seit acht Jahren verfügt die Stadt über kein kommerzielles Kino mehr.

Mindestgebot bei 535 000 Euro

Das knapp 10.000 Quadratmeter große Grundstück wird den Investoren zum Kauf angeboten. Den gutachterlich ermittelten Verkehrswert von 535.000 Euro sieht die Stadt als „Mindestgebot“ an. Mit dem Kauf verpflichtet sich der Erwerber, den Skaterpark und die Speedskatebahn auf der Fläche zu beseitigen. Der Skaterplatz soll gegenüber in der Naturfläche ehemaliger Kleingärten neu errichtet werden. Für das Baugrundstück bearbeitet die Stadt derzeit den Bebauungsplan. Die Auswahl eines Investors soll noch dieses Jahr beginnen. Erste Interessenten gibt es bereits.

"Ansprechende Bebauung" gefordert

Die Verwaltung weist in dem Aufruf darauf hin, dass das Interessenbekundungsverfahren weder die Stadt noch die sich meldenden Investoren verpflichtet, das Projekt umzusetzen. Es diene vielmehr der Vorbereitung, über eine Vergabe des Vorhabens zu entscheiden. Kino und Einzelhandel müssen in einem Paket verwirklicht werden. Dabei legt die Stadt großen Wert auf eine „qualitativ ansprechende Bebauung“, da es sich um ein innerörtliches Eingangstor zur historischen Innenstadt handele. Für das Kino sei auch ein Betreiberkonzept wichtig, das dauerhaft am Markt bestehen können, so die Ausschreibung. Erwartet wird, dass der ausgewählte Investor einen Planungswettbewerb durchführt.

Standort politisch umstritten

Politisch war der Standort Skaterpark für ein Kino mit Verbrauchermarkt im Grüngürtel der Innenstadt umstritten. CDU, SSW und FDP hatten ihn im Mai vergangenen Jahres mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit durchgesetzt. SPD, Grüne und Linke erhoben städtebauliche und ökologische Bedenken. Ihre Alternative wäre das Bahnhofsareal (P+R-Parkplatz) gewesen, dessen städtischer Anteil etwa der Fläche des Skaterparks entspricht. Dort sind jetzt 90 Wohnungen mit Gewerbe geplant. Unklar ist noch, was mit dem Reisebus-ZOB passiert sowie mit der Speedskatebahn, für die das Schulzentrum Süd im Gespräch ist. Ebenso offen sind die Auswirkungen des geplanten Lebensmitteleinzelhandels auf den Rewe-Markt in der Innenstadt am Rathaus-Parkplatz.

Unterlagen zum Interessenbekundungsverfahren werden im Internet auf der Stadtseite www.eckernfoerde.de veröffentlicht.

