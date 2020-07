Eckernförde

Autos haben künftig mehr Spielraum auf dem Rathaus/Rewe-Parkplatz. Maßen die Breiten hier bislang 2,30 Meter, so werden sie jetzt auf rund 2,50 Meter erweitert. Darüber hinaus sind die neuen Parkbuchten schräg angelegt. Bei den Autofahrern kommt das gut an. Von der Länge seines Autos habe er zwar bisher nie ein Problem gehabt, sagt Peter Kerl. Doch die neuen Breiten seien deutlich komfortabler. Ebenso das schräge Einparken. „Das vereinfacht das Ein- und Ausfahren“, freut sich der Hamburger, der an der Eckernförder Bucht seinen Urlaub verbringt. So sei ein besseres Rangieren möglich.

Empfehlung aus dem Parkraumkonzept

Die Stadtverwaltung hegte schon länger den Gedanken, die Stellplatzbreiten auf den öffentlichen Parkplätzen den gewachsenen Dimensionen der Autos anzupassen. Zuletzt kam die Diskussion in der jüngsten Bauausschusssitzung hoch. „Im Zuge der Verkehrsberuhigung der Innenstadt wurde auch über diesen Punkt gesprochen“, erläutert Ordnungsamtsleiter Klaus Klaschke auf Anfrage. Schon das Parkraumkonzept von 2014 hatte darauf hingewiesen, dass eine Ummarkierung für die Parkplätze „Rathaus/ Rewe“ und „Am Exer“ zu empfehlen sei.

Kleiner Teil der 138 Stellplätze geht verloren

Dieser Hinweis aber war bis auf Weiteres zurückgestellt worden, um die Fortschreibung des Parkraumkonzeptes abzuwarten. Schon länger umgesetzt ist die Ausweisung von Eltern-und-Kind-Parkplätzen sowie Taxi-Halteplätzen auf den Parkflächen zwischen Rathaus und Rewe-Markt. Nur die größeren Breiten hinkten hinterher. Da es auf dem Parkplatz immer wieder Probleme mit der Enge gab, wollte die Stadt das neue Parkraumkonzept nicht mehr abwarten. „Wir haben die Ummarkierung vorgezogen“, so Kaschke. Dadurch geht zwar eine Handvoll der insgesamt 138 Stellplätze verloren. Durch ein Überschreiten der alten Markierungen entstanden allerdings auch immer wieder „halbe“ und damit ungenutzte Parkplätze.

Noch keine Ummarkierung für "Exer" geplant

Während es auf dem Rathaus/Rewe-Parkplatz künftig mehr Raum in den Parkbuchten gibt, ist für den Parkplatz „Exer“ mit seinen 261 Stellplätzen derzeit keine Ummarkierung geplant. Hier gibt es schon eine Schrägaufstellung der Autos, doch noch die alten Breiten. Probleme damit seien dem Amt bislang noch nicht zugetragen worden, so Kaschke. Doch auch für den „Exer“ ist eine Lockerung der Markierungen empfohlen. Ausgenommen ist der P+R-Parkplatz am Bahnhof mit seinen 285 Stellplätzen. Hier sind ohnehin die alten Markierungen kaum mehr zu erkennen, gebe es nur wenig Schwierigkeiten.

Autos sind in die Breite gegangen

Notwendig werden größere Parkbuchten, da die Autos mit den Jahren immer mehr in die Breite gegangen sind. Der VW Golf beispielsweise wuchs seit 1974 um zusätzliche 20 Zentimeter und liegt jetzt bei knapp 1,80 Meter. Doch die alten Stellplätze blieben gleich. Noch deutlicher ist der Platzbedarf bei den raumgreifenden sogenannten SUV. Ein VW Touareg oder ein Porsche Cayenne erreichen bereits Breiten von fast zwei Metern. Weniger Parkplätze durch größere Dimensionen bedeuten für die Stadt allerdings auch Einnahmeverluste. Immerhin sind im Haushalt 2020 insgesamt 1,1 Millionen Euro an Parkgebühren verplant.

