Etliche Landwirte haben am Mittwoch pünktlich zum Feierabendverkehr an den Straßen im Land auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Mit ihren Treckern positionierten sie sich ab 16.30 Uhr für eine halbe Stunde an vielbefahrenen Stellen und schalteten Scheinwerfer und Blinklichter ein. Es kam auch zu Staus.