Die Stadt Eckernförde will zum 1. April der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde beitreten. Die Ratsversammlung hat die finanziellen Weichen gestellt. So sollen jährlich 46.000 Euro bereitgestellt werden. Mit dem Beitritt ersetzt die Stadt ihre eigenes Klimaschutzmanagements.

Stadt Eckernförde will Klimaschutzagentur beitreten

Von Christoph Rohde