Die Eckernförder Innenstadt ist heute ein Paradies für Fußgänger. Doch das war nicht immer so: Erste konkrete Beschlüsse in diese Richtung wurden vor genau 50 Jahren im Rathaus gefasst. In den 1970er Jahren wurden die St.-Nicolaistraße und Kieler Straße zu Fußgängerzonen umgewandelt.