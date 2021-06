Das Ostseebad kleidet sich farbenfroh. Die Stadtgärtner pflanzen in diesen Tagen die Sommerblumen in den Eckernförder Grünanlagen. Vor allem der Kurpark soll in den nächsten Wochen aufblühen. Eine Mix aus bunten Blättern und prächtigen Blüten schmeichelt dem Auge - und bietet Insekten Nahrung.