Die Stadtwerke Eckernförde heben den Strompreis an. Mit der Erhöhung um 3,5 Prozent zum 1. Februar folgt das Unternehmen dem Beispiel zahlreicher Versorger in Schleswig-Holstein, deren Preisänderungen bereits einen Monat früher greifen. Die Gaspreise bleiben in Eckernförde hingegen stabil.