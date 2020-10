Eckernförde

Nachdem das Baden schon seit gut drei Monaten wieder möglich ist, geht jetzt auch das Sauna-Vergnügen los. Die Saunalandschaft im Meerwasserwellenbad in Eckernförde, die Sauna im Fjordarium in Schleswig und die Sauna im Aquacity-Hallenbad in Rendsburg starten ab Montag einen eingeschränkten Betrieb.

„Um rechtzeitig zum Start in die kalte Jahreszeit auch wieder Entspannung und Ruhe in unseren Saunen anzubieten, haben wir uns auf die entsprechenden gesundheitlichen Anforderungen vorbereitet“, sagt Helge Spehr, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke SH.

Das sind die Hygiene- und Abstandsregeln

Voraussetzung für die Saunaöffnungen sind Hygienekonzepte, die den Betrieb der Schwitzlandschaften unter festgelegten Vorgaben regeln. Dazu gehören neben den Beschränkungen der Besucherzahlen, auch Einschränkungen bei den Aufenthaltszeiten.

So gilt für den Hot Spot in Eckernförde, dass sich nur 25 Personen gleichzeitig im Saunabereich aufhalten dürfen, um die Abstände zu gewährleisten. Für die Umkleide wird der größere Wellenbadbereich genutzt. Dampfbad und Whirlpool bleiben geschlossen. Auf das Wedeln wird bei Aufgüssen verzichtet. Das milde Sanarium wird mit 70 Grad auf Saunabetrieb umgestellt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist nur bis zur Umkleide erforderlich, nicht jedoch in der Sauna.

Verkürzter Aufenthalt, vergünstigte Preise

Aufgrund der verkürzten Aufenthaltsdauer von maximal vier Stunden reduziert sich auch der Eintrittspreis auf 14 Euro (Mo-Do) und 16 Euro (Wochenende). Der Montag bleibt im Hot Spot Frauentag. Es gelten die Winteröffnungszeiten Mo-Fr 10-22 Uhr und Sa/So 10 bis 18 Uhr.

Die Stadtwerke SH weisen darauf hin, dass auch in der Sauna die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden müssen, um Infektionsketten bei möglichen Corona-Fällen nachvollziehen zu können. Ein Appell geht an die Gäste, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, damit dem Bade- und Saunavergnügen nichts im Weg steht.

In den Bädern starten auch wieder Kurse

Seit kurzem finden in den Bädern auch wieder einige Kurse statt, beispielsweise Aqua-Fitness-Stunden. Anmeldungen an der Kassen der jeweiligen Bäder. Weitere Infos auf den Internetseiten: www.meerwasser-wellenbad.de, www.fjordarium.de und www.aquacity.sh.

