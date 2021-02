Stadtwerke SH spenden für die Tafeln

Eckernförde

Hilfe statt Geschenke – das war zum vergangenen Jahresende das Motto des kommunalen Stadtwerke-Verbunds. „Wir haben auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftskunden verzichtet, um dafür an allen drei Standorten die Tafeln zu unterstützen“, sagt Wolfgang Schoofs, einer der beiden Geschäftsführer.

Für die ehrenamtliche Arbeit der drei Einrichtungen stellten die Stadtwerke SH so jeder Tafel einen Betrag von mehr als 2000 Euro zur Verfügung. „Wir fühlen uns der Region verbunden und möchten soziale Verantwortung übernehmen“, so Schoofs.

Auch Betriebskosten müssen bei der Tafel gedeckt sein

Die Tafeln können das Geld gut gebrauchen, das insbesondere in die Sachkosten gesteckt werden soll. Es sind nicht nur die Lebensmittel–Spenden, die an Bedürftige ausgegeben werden. Auch die Betriebskosten müssen gedeckt sein.

Zwar darf die Eckernförder Tafel ihr Domizil im Saxtorfer Weg mietfrei nutzen. Doch Strom, Wärme, Wasser und andere Sachkosten muss sie selbst tragen. Tafel-Leiterin Petra Winter nennt ein Beispiel: „Wir haben zwei Luftreinigungsmaschinen beantragt und auch bekommen, aber die Filter dafür müssen wir selbst kaufen – und die sind teuer.“

Pandemie fordert die Tafel zusätzlich

Auch andere Ausgaben fallen an. Das reicht vom Verpackungsmaterial bis hin zu Tafel-Westen für neue Mitarbeiter. Denn die sollen als ehrenamtliche Helfer auch nach außen erkennbar sein.

Während der Corona-Pandemie hat die Tafel zudem zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. So musste die Ausgabe umstrukturiert werden, um das Infektionsrisiko für Helferinnen und Helfer und Gäste so klein wie möglich zu halten.

In Eckernförde führte die Tafel daher ein System ein, bei dem sich die Kundinnen und Kunden per Telefon anmelden. Bei der Ausgabe sind Lebensmittel-Tüten dann schon fertig gepackt und brauchen nur noch weitergegeben zu werden. Am Standort Gettorf, wo der Kundenkreis kleiner ist, kann auf eine Anmeldung verzichtet werden.

300 Bedarfsgemeinschaften werden von der Tafel versorgt

So versorgt die Eckernförder Tafel 300 Bedarfsgemeinschaften mit gespendeten Lebensmitteln. „In der Regel kommen an den Ausgabe-Tagen um die 150 Abholer“, sagt Winter. Das Anmeldesystem habe sich nach einer etwas chaotischen Startphase bei den Kundinnen und Kunden eingespielt. „Das klappt immer besser“, so die Leiterin.

Bei den Neuzugängen beobachtet sie inzwischen einen Wandel. Waren in den vergangenen Jahren eine Zeit lang viele Migrantinnen und Migranten dazugestoßen, so seien es jetzt mehr einheimische Familien, die durch die Folgen der Corona-Pandemie in finanzielle Probleme geraten seien, so Winter. Nach eine Pause im Lockdown hat die Eckernförder Tafel seit Anfang Februar wieder ihren Betrieb aufgenommen.