Ein echter Delfin direkt vor der Kameralinse, und das nicht in exotischen Gewässern, sondern in der Eckernförder Bucht. Henning von Jagow traute seinen Augen kaum, was ihm über Pfingsten beim Stand-Up-Paddeln vors Board sprang. Er zückte sofort seinen Fotoapparat und schoss beeindruckende Bilder.