Die Augen Richtung Horizont, die Füße auf dem Board und um einen nichts als frisches Ostseewasser: Das Meer zieht immer mehr Freizeitsportler an. Hochsommerliche Temperaturen sorgen für Andrang an den Stränden zwischen Kiel und Eckernförde. Ein Blick an die Küste offenbart, was noch gefragt ist.